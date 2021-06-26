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بالفيديو.. تشديدات على خطورة شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين

منذ 18 دقيقة
1368
بالفيديو.. تشديدات على خطورة شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين

الرياض (صدى):
حذرت هيئة الغذاء والدواء من شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين الذين يواصلون بيعه في الطرقات وأسواق الماشية دون مراعاة الصحة العامة.

وأكد استشاري أنه يجب على الجميع الحذر من شرب حليب الإبل من أي باعة متجولين وما يُعتقد بأن غلي حليب الإبل أو بسطرة حليب الإبل تذهب بفائدة الحليب معلومة غير صحية.

وأضاف: "غلي حليب الإبل يجعله معقمًا ويقضي على البكتريا الموجودة فيه والتي قد تصيب صمامات القلب وغيرها من الأمراض الأخرى"، وفقًا لما جاء بالإخبارية.

فيما أفاد المواطنون أنهم لا يرون أي أضرار من شرب حليب الإبل لدى الباعة المتجولين فهم يشربونه باستمرار ولم يحدث لهم ضرر، مشيرين أن التفكير بأن حليب الإبل من الباعة الجائلين أنه مضر يعد بالنسبة لهم أمر معقد.

الغذاء والدواء
الباعة المتجولين
أضرار
البكتريا
حليب الإبل

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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