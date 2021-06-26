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قلق حول رحيل نورالدين أمرابط عن النصر بسبب عدم تجديد عقده

منذ 32 دقيقة
1632
قلق حول رحيل نورالدين أمرابط عن النصر بسبب عدم تجديد عقده

نواف السالم (صدى):
أصبح الحديث عن رحيل الدولي المغربي نور الدين أمرابط، عن النصر يتصدر الساخة على الرغم من تمكنه من فرض نفسه بقوة على الساحة الكروية للنادي.

ويأتي تداول أحاديث رحيل "أمرابط" بسبب عدم تجديده لعقده حتى الآن، خاصة وأن العروض الخارجية لم تنقطع وآخرها كان من الوحدة الإماراتي.

ويعتبر الجمهور "أمرابط" خسارة كبيرة في حالة تأجيل عقد تجديده لأكثر من ذلك فمن الممكن أن يرحل اللاعب إلى فريق آخر في صفقة مجانية.

وكان النصر قد أصدر مؤخرًا بيان شكر لخماسي الفريق "براد جونز ومايكون بيريرا ويحيى الشهري ورائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري" ليعلن رحيلهم عن الفريق، ولم تشمل القائمة اسم نورالدين أمرابط.

 

النصر
براد جونز
نورالدين أمرابط
العروض الخارجية
صفقة مجانية

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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