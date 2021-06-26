قلق حول رحيل نورالدين أمرابط عن النصر بسبب عدم تجديد عقده

نواف السالم (صدى):
أصبح الحديث عن رحيل الدولي المغربي نور الدين أمرابط، عن النصر يتصدر الساخة على الرغم من تمكنه من فرض نفسه بقوة على الساحة الكروية للنادي.
ويأتي تداول أحاديث رحيل "أمرابط" بسبب عدم تجديده لعقده حتى الآن، خاصة وأن العروض الخارجية لم تنقطع وآخرها كان من الوحدة الإماراتي.
ويعتبر الجمهور "أمرابط" خسارة كبيرة في حالة تأجيل عقد تجديده لأكثر من ذلك فمن الممكن أن يرحل اللاعب إلى فريق آخر في صفقة مجانية.
وكان النصر قد أصدر مؤخرًا بيان شكر لخماسي الفريق "براد جونز ومايكون بيريرا ويحيى الشهري ورائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري" ليعلن رحيلهم عن الفريق، ولم تشمل القائمة اسم نورالدين أمرابط.