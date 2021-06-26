نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع

منذ 14 ساعة
1064
جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع

ريم عبدالعزيز (صدى):
أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة( معسكر قادة المشاريع) بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بمدينة الرياض.

حيث بدأ الحفل بكلمة افتتاحية القاها نيابة عن رئيس مجلس إدارة جمعية المشاريع المشرف العام للجمعية المهندس فيصل ال دغيم رحب فيها برؤساء الجمعيات والحضور وأكد فيها على دور الجمعيات الأهلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية و الحاجة الماسة لضخ الخبرة التخصصية وتنوع الكفاءات وتأهيلها في مجال إدارة المشاريع التنموية لسد النقص في هذا الجانب.

وتهدف هذه المبادرة لتمكين القطاع التنموي والأفراد العاملين فيه بمنهجية وأدوات إدارة المشاريع لتنمية القدرات الوطنية في مجال قيادة مكاتب إدارة المشاريع و رفع كفاءات تنفيذ المشاريع التنموية في الجمعيات الأهلية بعد ذلك قدم عرضا عن أنشطة البرنامج و إنجازات الجمعية ومشاركتها والشراكات التي عقدتها خلال العام الحالي تلا ذلك عرضا عن برامج المعسكر.

حيث يضم خمسة عشر مرحلة بدء من استقبال طلبات الترشيح وعمل المقابلات الشخصية وبناء الملف الشخصي للمقبولين و تحليل نقاط القوة والضعف والثغرات ونقل المعرفة والاستدامة وتحديد مواصفات المقاييس والمؤشرات وصولا لتحديد الحالة المستهدفة باستخدام واحد وعشرون أداه يتخللها أربعة عشر ندوة ولقاءات افتراضية وزيارات ميدانية عقب ذلك اختتم الحفل بصورة جماعية للضيوف والمشاركين.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

"النمر": من حق الثمانيني الزواج
"النمر": من حق الثمانيني الزواج
منذ 5 دقائق 1194
بالفيديو.. "الخضيري": حليب الإبل يقاوم السكر
بالفيديو.. "الخضيري": حليب الإبل يقاوم السكر
منذ 9 دقائق 1398
أشغلهم التصوير في كل وقت
أشغلهم التصوير في كل وقت
منذ 14 دقيقة 237
خيال يتعرض لسقوط مروع
خيال يتعرض لسقوط مروع
منذ 15 دقيقة 248
انتبه على حلالك من العين
انتبه على حلالك من العين
منذ 15 دقيقة 328
استشاري: التكييف يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي "فيديو"
استشاري: التكييف يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي "فيديو"
منذ 22 دقيقة 1527
بالفيديو.. تشديدات على خطورة شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين
بالفيديو.. تشديدات على خطورة شراء حليب الإبل من الباعة المتجولين
منذ 26 دقيقة 1488
قلق حول رحيل نورالدين أمرابط عن النصر بسبب عدم تجديد عقده
قلق حول رحيل نورالدين أمرابط عن النصر بسبب عدم تجديد عقده
منذ 40 دقيقة 1710
داريدا يسابق الزمن للحاق بمباراة التشيك أمام هولندا 
داريدا يسابق الزمن للحاق بمباراة التشيك أمام هولندا 
منذ 58 دقيقة 1564
العروس مستحيه من زوجها
العروس مستحيه من زوجها
منذ ساعة 694