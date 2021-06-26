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النجيدي: لا يجوز حمل أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية ما لم يصفها طبيب "مرخص"_فيديو

منذ ساعة
1781
النجيدي: لا يجوز حمل أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية ما لم يصفها طبيب "مرخص"_فيديو

الرياض (صدى):
تحدث المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن كيفية متابعة  استخدام المخدرات العلاجية.

وقال الرائد محمد النجيدي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على إنه لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام.

وأوضح أن الشخص المصروف له الأدوية الخاضعة للنظام والتداول الطبي يجب أن يحمل معه الوصفة الطبية وبنفس الكميات التي يحملها أو يجرم حسب النظام بحمله لها.

 

الرائد محمد النجيدي
المخدرات العلاجية
المؤثرات العقلية

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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