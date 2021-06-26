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بدر المطوع: تراجع المنتخب الكويتي غصة في قلبي

منذ ساعة
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بدر المطوع: تراجع المنتخب الكويتي غصة في قلبي

وكالات (صدى):
تحدث الكويتي بدر المطوع، بعد نيله عمادة لاعبي كرة القدم الدوليين، عن تراجع مستوى منتخب بلاده في الآونة الأخيرة.

وعن ذلك، قال "المطوع": "اللقب مصدر فخر واعتزاز بدون أدنى شك لكن تبقى في القلب غصة، فهي ليست اللحظات المثالية للمنتخب الذي يغادر من المنافسات مرة تلو الأخرى في فترة صعبة".

وأضاف" "أشعر بالحزن، خرجنا من بطولة كنا نمني النفس بالظهور في نهائياتها، فكأس العرب التي تحظى باعتراف الاتحاد الدولي ستكون أشبه بكأس عالم مصغر"، وفقًا لما جاء بوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء ذلك عقب تعادل مع الأردن سلباً في التصفيات المزدوجة ليفقد المنتخب الكويتي فرصة التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022.

وأرجع "المطوع" تدهور حال المنتخب إلى الظروف التي مرت بها الكرة الكويتية مثل الإيقاف الدولي أثرت عليهم، وتراجع في التصنيف ما فرض عليهم التواجد دائماً مع منتخبات أكثر جاهزية منهم خلال المسارات التي ترسمها القرعة.

وأكد أن المنتخب الكويتي سيكون أفضل حالاً في المستقبل قائلاً: "سيكون المنتخب أفضل في المستقبل إن شاء الله، نملك لاعبين صغار سن سيثرون الصفوف بالتدرج".

 

الأردن
كرة القدم
المنتخب الكويتي
بدر المطوع
عمادة لاعبي كرة القدم

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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