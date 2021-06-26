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القبض على (6) مواطنين ومقيم امتهنوا سرقة الصيدليات "فيديو"

منذ ساعة
1886
القبض على (6) مواطنين ومقيم امتهنوا سرقة الصيدليات "فيديو"

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (58) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي خلال الأشهر الأربعة الماضية بمنطقتي الرياض وجازان، تمثلت في سرقة الصيدليات، والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (831,734) ريالا.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

الرياض
جازان
سرقة
الصيدليات
خالد الكريديس

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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