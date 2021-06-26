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بالفيديو والصور..إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

منذ 17 دقيقة
1609
بالفيديو والصور..إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها, مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

تهريب
لبنان
إمفيتامين

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...

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