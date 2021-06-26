النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "

طلال الغامدي (صدى):
تستعد إدارة النصر لحسم ثالث صفقاتها الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية مع البرازيلي "باولينيو".
وأكدت تقارير صحفية أن النصر بدأ في محادثات رسمية مع وكيل أعمال "باولينيو"، إلا أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي بعد.
ويرغب "باولينيو" في مواصلة مسيرته الرياضية في أوروبا وذلك بعد انتهاء علاقته بنادي "جوانزو" بسبب قيود السفر إلى الصين نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وكانت إدارة النصر قد أعلنت سابقًا عن ضم البرازيلي تاليسكا من جوانزو الصيني، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر من بشكتاش التركي.