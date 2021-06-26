نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "

منذ 7 دقائق
1245
النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "

طلال الغامدي (صدى):
تستعد إدارة النصر لحسم ثالث صفقاتها الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية مع البرازيلي "باولينيو".

وأكدت تقارير صحفية أن النصر بدأ في محادثات رسمية مع وكيل أعمال "باولينيو"، إلا أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي بعد.

ويرغب "باولينيو" في مواصلة مسيرته الرياضية في أوروبا وذلك بعد انتهاء علاقته بنادي "جوانزو" بسبب قيود السفر إلى الصين نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت سابقًا عن ضم البرازيلي تاليسكا من جوانزو الصيني، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر من بشكتاش التركي.

 

الانتقالات الصيفية
باولينيو
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
تاليسكا
فينسنت أبوبكر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...

أخر الأخبار

جهود متواصلة "برًا وبحرًا وجوًا" تُثمر عن إحباط تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون
جهود متواصلة "برًا وبحرًا وجوًا" تُثمر عن إحباط تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون
منذ 57 ثانية 1013
النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "
النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "
منذ 7 دقائق 1245
بالفيديو والصور..إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان
بالفيديو والصور..إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان
منذ 25 دقيقة 1716
سيارات فورد في المملكة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة "صور"
سيارات فورد في المملكة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة "صور"
منذ 34 دقيقة 1344
بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء
بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء
منذ 38 دقيقة 276
لقطات من انقاذ امرأة كادت ان تغرق وسط السيول
لقطات من انقاذ امرأة كادت ان تغرق وسط السيول
منذ 44 دقيقة 470
ابعد عن الشر
ابعد عن الشر
منذ 44 دقيقة 448
لحظة سقوط طفلة في الصرف الصحي
لحظة سقوط طفلة في الصرف الصحي
منذ 45 دقيقة 369
مختص يكشف عن سبب تعطل عدد من السيارات على طريق الهدا بالطائف "فيديو "
مختص يكشف عن سبب تعطل عدد من السيارات على طريق الهدا بالطائف "فيديو "
منذ 55 دقيقة 2046
شركة المراعي توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية بعدة مدن
شركة المراعي توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية بعدة مدن
منذ 56 دقيقة 1584