عمليه ناجحه بقسم جراحات أورام العظام بالمنطقة الجنوبية

عسير (صدى):
اجريت عملية ناجحة لمريضة تعاني من ورم بالكتف حيث حضرت مريضه إلى المستشفى السعودي الألماني عسير تعاني من آلام مبرحة بالكتف الأيمن وبعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة تبين أنها تعاني من ورم سرطاني برأس عظمه الكتف الأيمن.
وبعد مناقشة الحالة مع أطباء الأورام والعلاج الإشعاعي تم إقرار عمليه إزالة الورم تحت إشراف جرّاح أورام العظام بقسم العظام وتم إدخال المريضه المستشفى وإزالة كامل عظمه الكتف الأيمن وإزالة الورم وعمل تعويض بمفصل كامل وكذلك إجراء عملية ترميم لأوتار وعضلات الكتف .
والحمد لله المريضه غادرت المستشفى دون أي مضاعفات تذكر وستتم متابعتها في عيادة أورام العظام وعيادات الأورام والعلاج الإشعاعي وأوضح د.وليد الشعفي استشاري و رئيس قسم جراحة العظام بأن المستشفى يفتخر بوجود قسم خاص لجراحة أورام العظام بقيادة متخصصين في أورام العظام.
وقد تم عمل العديد من التدخلات الجراحية الناجحة ويعتبر هذا القسم الأول والوحيد بين المستشفيات الخاصة في المنطقة وذلك لما يمتلكه المستشفى السعودي الألماني من إمكانيات وكوادر جعلته يتميز في الكثير من التخصصات ويجعله مركز لعلاج مثل هذه الحالات التي كانت تحول لمستشفيات مرجعية خارج المنطقة في السابق.