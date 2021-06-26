نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عمليه ناجحه بقسم جراحات أورام العظام بالمنطقة الجنوبية

منذ 12 ساعة
1023
عمليه ناجحه بقسم جراحات أورام العظام بالمنطقة الجنوبية

عسير (صدى):
اجريت عملية ناجحة لمريضة تعاني من ورم بالكتف حيث حضرت مريضه إلى المستشفى السعودي الألماني عسير تعاني من آلام مبرحة بالكتف الأيمن وبعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة تبين أنها تعاني من ورم سرطاني برأس عظمه الكتف الأيمن.

وبعد مناقشة الحالة مع أطباء الأورام والعلاج الإشعاعي تم إقرار عمليه إزالة الورم تحت إشراف جرّاح أورام العظام بقسم العظام وتم إدخال المريضه المستشفى وإزالة كامل عظمه الكتف الأيمن وإزالة الورم وعمل تعويض بمفصل كامل وكذلك إجراء عملية ترميم لأوتار وعضلات الكتف .

والحمد لله المريضه غادرت المستشفى دون أي مضاعفات تذكر وستتم متابعتها في عيادة أورام العظام وعيادات الأورام والعلاج الإشعاعي وأوضح د.وليد الشعفي استشاري و رئيس قسم جراحة العظام بأن المستشفى يفتخر بوجود قسم خاص لجراحة أورام العظام بقيادة متخصصين في أورام العظام.

وقد تم عمل العديد من التدخلات الجراحية الناجحة ويعتبر هذا القسم الأول والوحيد بين المستشفيات الخاصة في المنطقة وذلك لما يمتلكه المستشفى السعودي الألماني من إمكانيات وكوادر جعلته يتميز في الكثير من التخصصات ويجعله مركز لعلاج مثل هذه الحالات التي كانت تحول لمستشفيات مرجعية خارج المنطقة في السابق.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...

أخر الأخبار

جهود متواصلة "برًا وبحرًا وجوًا" تُثمر عن إحباط تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون
جهود متواصلة "برًا وبحرًا وجوًا" تُثمر عن إحباط تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون
منذ 51 ثانية 1010
النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "
النصر يدخل في محادثات رسمية لضم البرازيلي " باولينيو "
منذ 7 دقائق 1238
بالفيديو والصور..إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان
بالفيديو والصور..إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان
منذ 25 دقيقة 1716
سيارات فورد في المملكة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة "صور"
سيارات فورد في المملكة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة "صور"
منذ 34 دقيقة 1344
بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء
بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء
منذ 38 دقيقة 276
لقطات من انقاذ امرأة كادت ان تغرق وسط السيول
لقطات من انقاذ امرأة كادت ان تغرق وسط السيول
منذ 44 دقيقة 470
ابعد عن الشر
ابعد عن الشر
منذ 44 دقيقة 448
لحظة سقوط طفلة في الصرف الصحي
لحظة سقوط طفلة في الصرف الصحي
منذ 44 دقيقة 369
مختص يكشف عن سبب تعطل عدد من السيارات على طريق الهدا بالطائف "فيديو "
مختص يكشف عن سبب تعطل عدد من السيارات على طريق الهدا بالطائف "فيديو "
منذ 55 دقيقة 2046
شركة المراعي توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية بعدة مدن
شركة المراعي توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية بعدة مدن
منذ 56 دقيقة 1584