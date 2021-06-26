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لحظة سقوط طفلة في الصرف الصحي
منذ 44 دقيقة
369
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أحدث التعليقات
زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...
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