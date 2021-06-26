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بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء

منذ 37 دقيقة
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بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء

عمّان (صدى):
تحدثت نادين نمري، الصحفية الأردنية المتخصصة في حقوق الإنسان، عن أسباب ارتفاع جرائم العنف ضد النساء بعد مقتل فتاة على يد والدها في الأردن.

وقالت "نادين" أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تؤدي للعنف ضد المرأة وقد ازدات ومع بداية جائحة كورونا، حيث ازادات معدلات العنف ضد النساء والأطفال وذوي الإعاقة وازدادت حدتها أيضًا، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وأوضحت أن أحد هذه الأسباب تعود إلى إلى ثقافة المجتمع التي تبرر العنف ويجب أن نصل إلى مرحلة نرى فيها أن العنف مرفوض بكل أشكاله، وهناك حاجة أيضًا لمراجعة المتعلقة باسقاط الحق الشخصي في قضايا العنف الأسري.

كما أكدت على دور منظومة الحماية من العنف والتي يجب أن تكون الاستجابة فيها أكثر سرعة وما بعد الاستجابة أيضًا، حيث يجب التعامل مع هذه القضايا بطريقة جيدة حتى لا تصل إلى القتل ولذلك يجب معالجة كل ذلك لتقليل هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بأشكال العنف التي تتعرض له المرأة، قالت "نادين": "هناك أشكال عديدة للعنف ضد المرأة وليس العنف الجسدي فقط مثل العنف العاطفي واللفظي وهذا ليس أقل خطورة ومع التوسع في فترة التكنولجيا هناك أيضًا عنف تكنولجي مثل التحرش اللفظي والتنمر والإساءة".

وأشارت إلى أن العقوبات تقتصر فقط على العنف الجنسي أو الجسدي لكن يجب أن يكون أيضًا عقوبات للعنف اللفظي من أجل ايقافه منذ البداية حتى لا تتحول إلى عنف جسدي لتنتهي بالقتل.

 

حقوق الإنسان
الأدرن
العنف الأسري
العنف ضد المرأة
نادين نمري

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...

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