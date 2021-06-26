بالفيديو.. حقوقية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد النساء

عمّان (صدى):
تحدثت نادين نمري، الصحفية الأردنية المتخصصة في حقوق الإنسان، عن أسباب ارتفاع جرائم العنف ضد النساء بعد مقتل فتاة على يد والدها في الأردن.
وقالت "نادين" أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تؤدي للعنف ضد المرأة وقد ازدات ومع بداية جائحة كورونا، حيث ازادات معدلات العنف ضد النساء والأطفال وذوي الإعاقة وازدادت حدتها أيضًا، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".
وأوضحت أن أحد هذه الأسباب تعود إلى إلى ثقافة المجتمع التي تبرر العنف ويجب أن نصل إلى مرحلة نرى فيها أن العنف مرفوض بكل أشكاله، وهناك حاجة أيضًا لمراجعة المتعلقة باسقاط الحق الشخصي في قضايا العنف الأسري.
كما أكدت على دور منظومة الحماية من العنف والتي يجب أن تكون الاستجابة فيها أكثر سرعة وما بعد الاستجابة أيضًا، حيث يجب التعامل مع هذه القضايا بطريقة جيدة حتى لا تصل إلى القتل ولذلك يجب معالجة كل ذلك لتقليل هذه الجرائم.
وفيما يتعلق بأشكال العنف التي تتعرض له المرأة، قالت "نادين": "هناك أشكال عديدة للعنف ضد المرأة وليس العنف الجسدي فقط مثل العنف العاطفي واللفظي وهذا ليس أقل خطورة ومع التوسع في فترة التكنولجيا هناك أيضًا عنف تكنولجي مثل التحرش اللفظي والتنمر والإساءة".
وأشارت إلى أن العقوبات تقتصر فقط على العنف الجنسي أو الجسدي لكن يجب أن يكون أيضًا عقوبات للعنف اللفظي من أجل ايقافه منذ البداية حتى لا تتحول إلى عنف جسدي لتنتهي بالقتل.