سيارات فورد في المملكة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وأسعارها المميزة "صور"

أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة فورد الأمريكية عن سعر و مواصفات أبرز سيارات أسطول فورد فى المملكة.
تستمد "فورد فيجو هاتشباك 2021" قوتها من محرك 3 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 122 حصان، وعزم دوران 151 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات، و نظام دفع أمامي لتتسارع إلى 100 كم/س في 11.5 ثانية، وتبلغ سرعة قصوى 175 كم/س، ويتميز المحرك بمعدل استهلاك وقود 5.9 لتر/ 100 كم.
وحظيت سيارة فورد فيجو هاتشباك 2021 على نظام معلومات وترفيه، مع لوحة قيادة بشاشة معلومات وترفيه مقاس 6.5 بوصة، عبر أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ودعم تقنية البلوتوث، وتأتي بمنفذ يو اس بي ومنفذ ايه يو اكس، ونظام الصوت مع ميكروفون خارجي و 4 مكبرات صوت، حيث يبدأ سعر فورد فيجو هاتشباك 2021 فى المملكة من 40 ألف ريال.
وتأتي سيارة "فورد توروس 2021" بمحرك EcoBoost سعة 2000 سي سي، بقدرة 240 حصاناً وعزم دوران ٣٩٠ نيوتن لكل متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.
وتتميز سيارة فورد توروس 2021 بنظام مساعد السائق المتقدمة التي يضمها مساعد Co-Pilot360، بالاضافة الي مساعد ما قبل الاصطدام مع نظام المكابح التلقائي للطوارئ، نظام تنبيه النقط العمياء، ونظام البقاء على خط السير، علاوة علي ذلك كاميرا الرؤية الخلفية ، مع نظام الإضاءة العالية التلقائي.
وحول أسعار سيارة فورد توروس 2021 في المملكة: الفئة الأولي امبيانتي بسعر 122 ألف ريال، والفئة الثانية ترند بسعر 132 ألف ريال، والفئة الثالثة ترند بلس بسعر 133 ألف ريال، والفئة الرابعة تيتانيوم بسعر 148 ألف ريال، والفئة الخامسة تيتانيوم بلس 156 ألف ريال.
وجاءت سيارة "فورد اسكورت 2021" بمحرك بنزين 4 سلندر سعته 1.5 لتر، بقوة 122 حصاناً عند 6,500 دورة/دقيقة، ويمكنه إنتاج عزم يبلغ 150 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تعمل بنظام الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 184كم/ساعة، ويبلغ معدّل مصروفها من البنزين 5.7 لتر/100كم.
وتفردت سيارة فورد اسكورت 2021 بنظام ABS لمنع العجلات من الانزلاق عندما يضغط السائق على دوّاسة الوقود بقوة، مع نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، و نظام مراقبة الجر، مع العديد من تقنيات الأمان االقياسية الأخرى أيضًا، واهمها نظام المساعدة عند صعود المرتفعات لمنع السيارة من الرجوع إلى الوراء عند التوقف.
وعن أسعار سيارة فورد اسكورت 2021 في المملكة: الفئة الأولي بسعر 60 ألف ريال، والفئة الثانية بسعر 61 ألف ريال، والفئة الثالثة بسعر 66 ألف ريال، والفئة الرابعة بسعر 67,500 ريال، والفئة الخامسة بسعر 76 ألف ريال.
وتحتوى سيارة فورد موستنج 2021 على محرك ايكوبوست 2.0 بريميوم، رباعي الاسطوانات سعة 2.3 لتر، بقوة 310 حصان، كما تميزت بمصابيح أمامية أوتوماتيكية وقفل مركزي، وتستمد قدرات الانطلاق من ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ، و تعمل بنظام الدفع الخلفي، فيما أن سعر فورد موستنج 2021 في المملكة:5.0L V8 Fastback GT بسعر 218 ألف ريال، 5.0L Fastback GT Premium بسعر 279 ألف ريال.
وتمتلك سيارة "فورد ايدج 2021" محركاً تيربو تشارجر سعة 2000 سي سي، 4 سلندر، بقوة 250 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، تتسارع إلى 100كم/ساعة فى 7.4 ثانية، والمحرك الثاني تيربو تشارجر سعة 2700 سي سي، 6 سلندر، بقوة 335 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، تتسارع إلى 100كم/ساعة فى 6 ثوان.
كما يتوافر بالسيارة فورد ايدج 2021 شاشة لمس كبيرة مقاس 12 بوصة، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات، ومقاعد أمامية و خلفية مزودة بمدفأة، فيما جاءت أسعار سيارة فورد إيدج 2021 في المملكة:الفئة الأولي بسعر 125 ألف ريال، والفئة الثانية بسعر 135 ألف ريال، والفئة الثالثة بسعر 146ألف ريال، والفئة الربعة بسعر 175 ألف ريال.