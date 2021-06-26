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بالفيديو.. فتاة سعودية تبتكر تطبيق " شعائرنا " لتسهيل مناسك الحج

منذ ساعة
1821
بالفيديو.. فتاة سعودية تبتكر تطبيق " شعائرنا " لتسهيل مناسك الحج

الرياض (صدى):
تمكنت الفتاة السعودية شموخ تركي السفياني، خريجة بكالوريوس كيمياء بالطائف، من ابتكار تطبيق "شعائرنا"؛ وذلك لتسهيل المعاناة التي يواجهها الحجاج أثناء أداء مناسك الحج.

وأوضحت "شموخ" أن هذا التطبيق يسهل أداء الحج وبدأت فكرته من كثرة المشكلات والأخطاء والعقبات التي يعاني منها حجاج بيت الله الحرام، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وذكرت أيضًا أن التطبيق سيحل مشكلة "الإزدحام" ويوفر حملات موثوقة سيساعد الحاج على أداء الحج بشكل مناسب وسيوفر فرص وظيفية وتطوعوية وأكثر نظام وجودة في الحج.

وأضافت: "هناك آليات وتقنيات استخدمتها في هذا التطبيق راح تسهل للحاج وسيكون مبسط لحل أزمة الازدحام وسأطلق خدمة في هذا التطبيق تتيح للراغبين في الوظائف الموسمية للنزول للحج والاستفادة من ذلك مثل خدمة مرافق الحاج".

 

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تطبيق شعائرنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...

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