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شاب يدهس شرطي بالخطأ
منذ ساعتين
675
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التعليقات
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أحدث التعليقات
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...
سلطان
فيه حيوانات كثير تقف على رجليها
السيف
الوهيبي ما يقدح من راسه على الله بس😏🤐
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...
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