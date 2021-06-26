بالفيديو.. سكان لبنان يعودن للحطب لطبخ طعامهم بعد انهيار الاقتصاد

بيروت (صدى):
تواجه لبنان أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وهو الأمر الذي يعاني منه سكان البلد حاليًا ودفعهم للاعتماد على الحطب من أجل طبخ طعامهم بالإضافة لشح الدخل والأموال.
وعن ذلك، قال أحد سكان لبنان بعين باكية: "الله ينتقم منكم والله يجوعكم مثل ما جوعتونا.. الحياة صعبة جدًا بنحاول ندبرها وعملت حبة باندورة وحطيت عليها زيت وملح عشان ناكل".
وتابع: "أولادي عايشين على الزعتر والخبز.. حياتنا يرثي لها بفضل الموت ولا العيش بهذه الحياة"، مشيرًا لعدم وجود دخل ثابت يستطيع الاعتماد عليه.
وأضاف: "شو فارقة معي مين رئيس البلد ومين رئبيس الحكومة بدنا بس يحلوا أزمة البلد ما بدنا شي تاني منهم".