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وزير الداخلية: المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة

منذ 19 دقيقة
1389
وزير الداخلية: المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة

الرياض (صدى):
قال وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، وتطور أدواتها باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها وتشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن المملكة  تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعياً وقضائياً وأمنياً، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن".

وأشار:"تحقّقت إنجازات أمنيّة في هذا السياق، ولم تكن لتتحقّق لولا دعم قيادتنا -حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه".

 

وزارة الداخلية
المخدرات
المملكة
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
ايوة كذا ⚖
د محمد ماجد بخش
هَر سعرها
د محمد ماجد بخش
عرف لها .. ولعبها سح .. وولعها .. وسحب دخانتها...
د محمد ماجد بخش
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز عليكم - وعظم الله أجركم .. ورزقكم بر أبويكم معالي السفير الموقر

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