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كوتينيو يقترب من الرحيل عن برشلونة 

منذ ساعة
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كوتينيو يقترب من الرحيل عن برشلونة 

وكالات (صدى):
اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني، من الرحيل عن القلعة الكامب في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير صحفية أنه لابد تخفيض كوتينيو، راتبه من أجل الخروج عن الكامب في الميركاتو الحالي، مبينة أن اللاعب سيخرج فقط هذا الصيف عن طريق الإعارة، في ظل وجود اهتمام من إنتر وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

ولفتت إلى أن إنتر الإيطالي مستعد لإستعارة اللاعب مع وضع بند في العقد يسمح بأحقية الشراء، حيث احتوى عقد انتقال كوتينيو لبرشلونة، على بند يمنح ليفربول الحق في الحصول على مبلغ 20 مليون يورو، حال وصول فيليب لـ 100 مباراة مع برشلونة.

ويعاني كوتينيو حاليًا من إصابة على مستوى الركبة، تبعده عن الملاعب منذ فترة طويلة، فيما تعرض البرازيلي للإصابة، في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني الموسم المنقضي.

 

إنتر ميلان
الانتقالات الصيفية
فيليب كوتينيو نادي برشلونة

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أحدث التعليقات

زائر
النصرالعالمي محرق دمهم
عدوان العدوان
ي الله ي قادر على كل شي اجعل النمر يقطعه تقطيع
بوماجد
السؤال هل سيستمرون في المطالبة بالتقاعد المبكر والخصخصة ام انهم فهموا رسالة المواطنيين وانهم ليسوا بكفؤ
ريان
اكبر مهايط مصدق عمره انه الوحش الله يرحم احمد زكي هو قاعد يتشبه فيه
سلطان
ايه لا تفرحون انكم نظفتو لبلد من المتخلفين والهاربين من كفلاهم والمتستر عليهم انكم تقبضون على المتخلفين والهاربين والمتستر عليهم انكم تفتحون المجال لحرامية...

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