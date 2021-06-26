كوتينيو يقترب من الرحيل عن برشلونة 

وكالات (صدى):
اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني، من الرحيل عن القلعة الكامب في الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت تقارير صحفية أنه لابد تخفيض كوتينيو، راتبه من أجل الخروج عن الكامب في الميركاتو الحالي، مبينة أن اللاعب سيخرج فقط هذا الصيف عن طريق الإعارة، في ظل وجود اهتمام من إنتر وبعض أندية الدوري الإنجليزي.
ولفتت إلى أن إنتر الإيطالي مستعد لإستعارة اللاعب مع وضع بند في العقد يسمح بأحقية الشراء، حيث احتوى عقد انتقال كوتينيو لبرشلونة، على بند يمنح ليفربول الحق في الحصول على مبلغ 20 مليون يورو، حال وصول فيليب لـ 100 مباراة مع برشلونة.
ويعاني كوتينيو حاليًا من إصابة على مستوى الركبة، تبعده عن الملاعب منذ فترة طويلة، فيما تعرض البرازيلي للإصابة، في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني الموسم المنقضي.