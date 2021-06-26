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وفاة خالة وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

منذ ساعة
1987
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وفاة خالة وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

الرياض (صدى):
أعلن أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، اليوم السبت، عن وفاة خالته بعد صراع مع المرض.

وقال أحمد قطان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": ‏"انتقلت امس الي رحمة الله تعالي خالتي وشقيقة والدتي السيدة حياة يعقوب قطان بعد معاناة طويلة مع المرض".

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية: "أدعو الله العلي القدير أن يغفر لها وأن يسكنها فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون.. الموت حق".

ومن جانبها، تتقدم صحيفة "صدى" بأحر التعازي والمواساة في وفاة الفقيدة، داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

 

 

وفاة
أحمد قطان
صراع مع المرض
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14058
منذ 24 دقيقة
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز عليكم - وعظم الله أجركم .. ورزقكم بر أبويكم معالي السفير الموقر
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5210
منذ دقيقتين
الله يرحمها

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
ايوة كذا ⚖
د محمد ماجد بخش
هَر سعرها
د محمد ماجد بخش
عرف لها .. ولعبها سح .. وولعها .. وسحب دخانتها...
د محمد ماجد بخش
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز عليكم - وعظم الله أجركم .. ورزقكم بر أبويكم معالي السفير الموقر

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