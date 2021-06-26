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سفارة المملكة في بنغلاديش تعلن تعليق العمل بعد ارتفاع حالات كورونا

منذ ساعة
2093
سفارة المملكة في بنغلاديش تعلن تعليق العمل بعد ارتفاع حالات كورونا

دكا (صدى):
‏أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش، اليوم السبت، عن تعليق العمل في السفارة حتى رفع الحظر.

ونبهت السفارة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد عدا خدمات الطوارئ اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م نظرا لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا.

وكانت حكومة بنغلاديش قد أعلنت أمس الجمعة، فرض حالة إغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوع لإبطاء وتيرة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في خضم ندرة جرعات اللقاح.

وجاء ذلك بعد تسجيل 108 وفيات بالفيروس، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال 24 ساعة منذ 12 أبريل؛ ليعلن أنه سيتم فرض إغلاق صارم في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الاثنين.

 

 

حظر
فيروس كورونا
سفارة المملكة في بنغلاديش

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
ايوة كذا ⚖
د محمد ماجد بخش
هَر سعرها
د محمد ماجد بخش
عرف لها .. ولعبها سح .. وولعها .. وسحب دخانتها...
د محمد ماجد بخش
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز عليكم - وعظم الله أجركم .. ورزقكم بر أبويكم معالي السفير الموقر

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