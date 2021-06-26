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بالفيديو.. «الوهيبي» يستمر في تصدره ترند تويتر ونشطاء يذكرونه بمن ضحى

منذ 16 دقيقة
1655
بالفيديو.. «الوهيبي» يستمر في تصدره ترند تويتر ونشطاء يذكرونه بمن ضحى

خاص (صدى):
ما زال نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، يتصدر الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تصريحه المثير للجدل الذي قال فيه إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات.

وعبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن سخطهم من تصريح "الوهيبي" التلفزيوني؛ حيث ذكّره البعض بتضحيات رجال المملكة الأبطال الذين فقدوا عضو أو أكثر من أعضائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وهم يستحقون المعاشات.

ونشر أحد المغردين بحساب يدعي "ماجد" صورة البطل المتقاعد هادي عسيري والذي فقد قدمه أثناء مشاركته في حرب تحرير الكويت؛ معلقًا عليها:"البطل المتقاعد هادي عسيري والذي فقد قدمه أثناء مشاركته في حرب تحرير الكويت يقف بكل فخر وشموخ أمام صورة ابنه البطل الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الوطن.. الوهيبي ماذا قدمت للوطن حتى تستحق الوظائف والمناصب والرواتب والامتيازات الفلكية يا ناس أنا بنطق من القهر".

وأضاف حساب "هلالي عالمي" مقطع فيديو لمجموعة من كبار السن يتسامرون بالمعازف والطبول وهم فرحين قائلًا بسخرية وتهكم:" ‏الوهيبي لو شاف هذا الفيديو صدقوني راح تجيه سكتة قلبية "؛ ليكشف آخر عن مقابلة للدكتور عبدالله المقوشي الذي صرح أن 57٪ من المتقاعدين رواتبهم 3 آلاف ريالًا فقط التي لا تكفيهم في ظل ظروف المعيشة الحالية.

وكان صحيفة "صدى" قد تناولت تصريحات نادر الوهيبي، المثيرة للجدل والتي تحولت لـ" قضية الأسبوع"، بعدما صرح إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات، ونسبة الاستقطاع الحالية المقررة بـ 9% غير كافية لدفع المعاشات.

بدون مؤثرات

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بالفيديو.. الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات

التأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التقاعد المبكر
نادر الوهيبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

خلود
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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