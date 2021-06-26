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السويلم: ‎نيوم ستحتضن أكبر حديقة مرجانية تحتوي ربع الأحياء البحرية في العالم

منذ ساعة
1981
1
السويلم: ‎نيوم ستحتضن أكبر حديقة مرجانية تحتوي ربع الأحياء البحرية في العالم

نايف السالم (صدى):
قال الدكتور عبد العزيز السويلم الرئيس التنفيذي لشركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة كاوست أن شركة نيوم بشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، تتجه لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم في جزيرة شوشة على شواطئ البحر الأحمر في نيوم (شمال غربي المملكة).

وأوضح السويلم أن البحر الأحمر يعد الملاذ الأخير للشعب المرجانية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكتمل هذا المشروع في عام 2025.

يذكر أن جزيرة شوشة في البحر الأحمر، تعد موطناً لأكثر من 300 نوع من المرجان و1000 نوع من الأسماك، وستوفر الحديقة المرجانية فرصة فريدة للبحث والتطوير بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية واستقطاب العلماء والباحثين ومحبي السياحة المهتمين بالبيئة.

المملكة
شركة نيوم
الدكتور عبد العزيز السويلم
جامعة كاوست
حديقة مرجانية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129722
منذ دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

خلود
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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