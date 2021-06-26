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"تعليم تبوك" يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

منذ ساعتين
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"تعليم تبوك" يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عطاالله العمراني (صدى):
تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام؛ لرفع الوعي المجتمعي بخطر المخدرات، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية للحد من آثارها على الفرد والمجتمع،

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن ذلك يأتي ضمن اتفاقية الشراكة المجتمعية التي تم توقيعها العام الماضي مع مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة والتي تهدف إلى التعاون المشترك في رفع مستوى التوعية الوقائية بأضرار المخدرات لجميع الفئات العاملة والمستفيدة في مدارس وإدارات وأندية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وأكد مدير تعليم تبوك أهمية دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بين شرائح المجتمع كافة ورفع مستوى التوعية الوقائية بأضرار المخدرات لجميع الفئات في التعليم والتعاون بهدف توعية وتبصير أبنائنا وبناتنا بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع التعليمي.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الآفة يمثل تحدياً معاصراً ومستقبلياً يقتضي من الجميع وقفة حاسمة لمواجهته سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أو المجتمع ككل.

مكافحة المخدرات
منطقة تبوك
الإدارة العامة للتعليم
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

التعليقات

العلم
العلم عدد التعليقات : 7
منذ دقيقتين
الفقر ألعن وأخس من المخدرات

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أحدث التعليقات

خلود
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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