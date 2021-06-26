نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. «المرشد»: نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط

منذ ساعة
1706
بالفيديو.. «المرشد»: نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط

الرياض (صدى):
أوضح عبدالعزيز المرشد، مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، الفرق بين نداء الاستغاثة المقدم عبر تطبيق "توكلنا" وتطبيق "أسعفني"، مشيراً إلى أن نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط ويتم التعامل مع على الفور.

وقال مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نداء الاستغاثة هو ضغطة زر واحدة فقط في الحالات الطارئة دون الحاجة إلى المزيد من المعلومات أو تقديم بلاغ، بحسب قناة "السعودية".

وأكد أن هدف الهلال الأحمر الأساسي من تدشين نداء الاستغاثة هو سرعة الوصول وسرعة إنقاذ الحالات، لافتًا إلى أن نداء الاستغاثة مرتبط بصحة الشخص، وفكرة النداء هي طلب سيارة إسعاف للحالات الخطيرة أو الحالات المهددة للحياة.

الهلال الأحمر
تطبيق توكلنا
نداء الاستغاثة
أسعفني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خلود
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع
عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع
منذ 5 دقائق 1078
بالفيديو.. مالك مكتب استقدام: أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة الأكثر ارتفاعا
بالفيديو.. مالك مكتب استقدام: أسعار استقدام العمالة المنزلية بالمملكة الأكثر ارتفاعا
منذ 10 دقائق 1204
بالفيديو.. «الوهيبي» يستمر في تصدره ترند تويتر ونشطاء يذكرونه بمن ضحى
بالفيديو.. «الوهيبي» يستمر في تصدره ترند تويتر ونشطاء يذكرونه بمن ضحى
منذ 16 دقيقة 1643
تأمين سوق الأعلاف بكميات كبيرة من الشعير
تأمين سوق الأعلاف بكميات كبيرة من الشعير
منذ 21 دقيقة 1512
مقتل لاعب بطلق ناري أثناء مباراة لكرة القدم
مقتل لاعب بطلق ناري أثناء مباراة لكرة القدم
منذ 40 دقيقة 707
السويلم: ‎نيوم ستحتضن أكبر حديقة مرجانية تحتوي ربع الأحياء البحرية في العالم
السويلم: ‎نيوم ستحتضن أكبر حديقة مرجانية تحتوي ربع الأحياء البحرية في العالم
منذ ساعة 1976
بالفيديو.. «المرشد»: نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط
بالفيديو.. «المرشد»: نداء الاستغاثة يصل إلى غرفة العمليات خلال 5 ثواني فقط
منذ ساعة 1706
بالفيديو.. محمد رمضان يتجول مع نمر في شوارع دبي
بالفيديو.. محمد رمضان يتجول مع نمر في شوارع دبي
منذ ساعة 1492
الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم
الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم
منذ ساعة 1924
صورة نادرة للملك سعود مع ابنته الأميرة فايزة في أثينا
صورة نادرة للملك سعود مع ابنته الأميرة فايزة في أثينا
منذ ساعة 2293