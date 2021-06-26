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أطعمة تزيد الطاقة وتخفض السكر في الدم

منذ 49 دقيقة
1718
أطعمة تزيد الطاقة وتخفض السكر في الدم

أميرة خالد (صدى):
يعتبر التعب أو قلة الطاقة نتيجة مباشرة لارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، وفي كلتا الحالتين، يكون التعب ناتجاً عن عدم التوازن بين مستوى السكر في الدم ومقدار أو فعالية الأنسولين المنتشر.

ويصف عديد من المصابين بداء السكري النوع 2، أنفسهم بأنهم يشعرون بالتعب والخمول أو الإرهاق في بعض الأحيان. وهذا لأن التعب هو أحد الأعراض الرئيسة لمرض السكري النوع 2، لكنه أيضاً يتعلق بنوع الطعام المستهلك، بحسب روسيا اليوم .

وتعد وجبات الإفطار جزءاً لا يتجزّأ من تزويد الشخص بالنوع المناسب من الطاقة، تتضمن أفضل أفكار الإفطار لمرضى السكري النوع 2 دقيق الشوفان، والبيض، والحبوب الصحية، والزبادي، والفاكهة، وفقا لـ Medical News Today،.

كما تتضمن وجبة الإفطار الصديقة لمرض السكري، مزيجاً من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية بالنسب الصحيحة؛ ما يساعد على توازن السكر في الدم.

كما تشمل وجبة الإفطار البسيطة المناسبة لمرض السكري، طبقاً من البيض والأفوكادو على خبز محمص من الحبوب الكاملة أو وعاء من الفاكهة والزبادي، ويجب تجنب الحبوب السكرية أو الكعك مع الجبن أو اللحم المقدد، للحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة وخفض نسبة السكر في الدم.

الأنسولين
السكر في الدم
قلة الطاقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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