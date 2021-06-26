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الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم

منذ 19 دقيقة
1466
الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم

الرياض (صدى):
قالت وزارة الحج والعمرة أنه في حال رغبة المؤهل تغيير الفئة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم، فإن التعديل غير ممكن، ولكن بإمكانه الإلغاء ثم الحجز مرة أخرى حسب الإمكانية المتاحة على البوابة الإلكترونية.

وأضافت الوزارة أنه في حال نفاد المقاعد لجميع الحملات الموجودة في المدينة التي يقطنها من تم ترشيحه لأداء مناسك الحج هذا العام، فبإمكانه تغيير مدينة الإقامة للتمكن من الحجز، واختيار باقة من مدينة أخرى.

وحول تسجيل المَحرَم للمرأة، أكدت الوزارة أن بيانات المحرم تتم إضافتها مرتين، مرة كمَحرَم ومرة كمرافق، وتكون المرأة هي الحاج الرئيسي، مؤكدة أنه في هذه المرحلة يمكن إضافة مرافق واحد فقط، كما أنه لا يمكن اضافة مرافق بعد إتمام الحجز.

وزارة الحج والعمرة
البوابة الإلكترونية
دفع الرسوم
تغيير الباقة

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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