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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

منذ 25 دقيقة
1618
القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

المملكة
خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
جيبوتي

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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