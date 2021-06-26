بالفيديو.. فتاة تروي تفاصيل استدراجها ووقوعها ضحية لحنين حسام

القاهرة (صدى):
كشفت فتاة مصرية تدعى نورهان القاضي، عن تفاصيل قيام فتاة التيك توك حنين حسام باستدراج ضحاياها؛ حيث تم الحكم على الأخيرة بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامها بالاتجار في البشر.
وأوضحت الفتاة، في مقطع فيديو، أن حنين حسام طلبت منها العمل كمذيعة ضمن برنامج لايف؛ لتقول ستقدم للناس ما تعلمته عبر دراستها الجامعية، بعدها أكدت لها حنين أنها ستقبض 300 دولار في الشهر أي ما يعادل 5000 آلاف جنيه.
وقالت أنه بعد مرور شهر، بدأت تظهر الأمور: "كانوا بيقولولنا اكتبوا أنكم عاوزين دعم، عشان الهدايا اللي بتجيلنا، ولما مكتبتش جالي إنذار بالبلوك ومسح الحساب"، مؤكدة أنها صدمت بمظهر بعض البنات وملابسهن.
وأشارت إلى أنهن كن يربحن ما يقارب الـ 50 ألف في الشهر، لكنها اكتشفت لاحقا أن المطلوب منهم "الدلع" أمام الكاميرا، مؤكدة أن التصرفات التي شاهدتها ضمن تلك المجموعة، تشبه إلى حد بعيد الإتجار في البشر.