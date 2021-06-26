صورة نادرة لزيارة الملك عبدالعزيز مع أبنائه إلى البحرين

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة نادرة، عن زيارة الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع أبنائه إلى البحرين؛ حيث تم الاحتفاء بهم في مقر شركة نفط البحرين "بابكو".
ويتضح في الصورة، على يمين الملك عبدالعزيز، حاكم البحرين آنذاك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب الملك سعود والملك فيصل - رحمهم الله - وذلك في عام 1939 م.
ومن الجدير بالذكر، أنه في بداية هذه الزيارة، استقبل الشيخ حمد، الملك عبدالعزيز عند فرضة المنامة الجديدة ومعه حشد كبير من المستقبلين منهم أنجاله وأفراد الأسرة الحاكمة، وكبار الموظفين والمسؤولين في حكومة البحرين وجمع كبير من المواطنين والمقيمين.
وتخلل برنامج الزيارة العديد من الزيارات في عدد من المواقع، منها زيارة شركة نفط البحرين بابكو، إضافة إلى زيارة مصنع التكرير، وقد أقامت الشركة حفلًا لاستقبال الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تخللته بعض الكلمات الترحيبية.