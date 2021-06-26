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صورة نادرة لزيارة الملك عبدالعزيز مع أبنائه إلى البحرين

منذ 49 دقيقة
1948
صورة نادرة لزيارة الملك عبدالعزيز مع أبنائه إلى البحرين

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة نادرة، عن ‏زيارة الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع أبنائه إلى البحرين؛ حيث تم الاحتفاء بهم في مقر شركة نفط البحرين "بابكو".

ويتضح في الصورة، على يمين الملك عبدالعزيز، حاكم البحرين آنذاك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب الملك سعود والملك فيصل - رحمهم الله - وذلك في عام 1939 م.

ومن الجدير بالذكر، أنه في بداية هذه الزيارة، استقبل الشيخ حمد، الملك عبدالعزيز عند فرضة المنامة الجديدة ومعه حشد كبير من المستقبلين منهم أنجاله وأفراد الأسرة الحاكمة، وكبار الموظفين والمسؤولين في حكومة البحرين وجمع كبير من المواطنين والمقيمين.

وتخلل برنامج الزيارة العديد من الزيارات في عدد من المواقع، منها زيارة شركة نفط البحرين بابكو، إضافة إلى زيارة مصنع التكرير، وقد أقامت الشركة حفلًا لاستقبال الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تخللته بعض الكلمات الترحيبية.

الملك سعود
الملك عبدالعزيز
البحرين
الملك فيصل
صور نادرة
بابكو
شركة نفط البحرين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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