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سيدة تحكي تفاصيل مروعة لفقدانها لابنتها وزوجها في محرقة الوقود الحوثية بمأرب

منذ ساعة
1989
سيدة تحكي تفاصيل مروعة لفقدانها لابنتها وزوجها في محرقة الوقود الحوثية بمأرب

فهمي محمد (صدى):
سردت سيدة يمنية تفاصيل وفاة ابنتها ليان صاحبة العامين من العمر وزوجها في المحرقة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في محطة وقود بمأرب مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت الزوجة، أن زوجها توجه في وقت سابق من هذا الشهر إلى السوق لشراء الطعام لزوجته لإعداد الغداء، اصطحب معه صغيرته ليتوقف عند محطة وقود في حي الروضة في مأرب لملء خزان السيارة، وبينما كانا ينتظران سقط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على محطة الوقود، تلاه انفجار طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات.

وتحولت المحطة حينها إلى كرة من اللهب أحرقت المركبات المتوقفة؛ لتقول السيدة أن صوت الانفجار سمع وهي في المنزل، مشيرة إلى أنها لم تعتقد أن زوجها وابنتها في خطر، فكثيراً ما تحدث الانفجارات في مأرب، على حد قولها، بحسب ما نقله موقع "العربية.نت".

وقالت أنه جاءت صرخة والدة زوجها التي تعيش في نفس المبنى، فخرجت الزوجة ووجدت عائلتها تبكي لتخبرها بوفاة ابنتها وزوجها: " ليان كانت طفلة تحب المرح، وكان والدها يعشقها. اعتاد أن يقول لي: ليان لي، والصبي لك".. كان متعلقا بها وهي متعلقة به جداً".

مأرب
اليمن
الحوثيين
مجزرة
محرقة الوقود الحوثية

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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