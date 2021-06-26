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أمانة الشرقية تنفذ 1267 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق

منذ 13 ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ 1267 جولة رقابية وتضبط 54 مخالفة في الأسواق

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 25/يونيو/2021م، 1267 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 54 مخالفة، للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 28 بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

 

 

 

أمانة الشرقية
الأسواق
جولة رقابية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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