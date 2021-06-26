نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدية الخبر تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الصحية بمشاركة مع الشرطة والصحة والموارد البشرية

منذ 11 ساعة
1450
بلدية الخبر تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الصحية بمشاركة مع الشرطة والصحة والموارد البشرية

بدر الحارثي (صدى):
أغلقت بلدية محافظة الخبر مساء أمس الجمعة 25/يونيو/2021م، عدد 21 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية، وعدم تطبيق "توكلنا"، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تلك المخالفات التي تم رصدها من خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها البلدية بمشاركة شرطة الخبر، وفرع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية، ممثلة بمكتب عمل الخبر، وذلك سعيا الى حماية المجتمع من وباء فايروس كورونا من خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد المهندس سلطان الزايدي استمرار بلدية الخبر جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق توكلنا وعدم التجمعات في كافة المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق، منوها بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق كافة المخالفين دون تهاون، مع رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " من خلال تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعا الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

 

 

 

محافظة الخبر
منشأة مخالفة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 32 دقيقة 1521
الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس
الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس
منذ 47 دقيقة 2011
تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
منذ 53 دقيقة 809
"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين
"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين
منذ 58 دقيقة 1859
بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
منذ ساعة 1890
الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج
الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج
منذ ساعة 2528
ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق
ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق
منذ ساعة 1915
أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا
أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا
منذ ساعة 965
فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان
فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان
منذ ساعة 1752
«شؤون الحرمين» توزع 3000 مظلة على المعتمرين
«شؤون الحرمين» توزع 3000 مظلة على المعتمرين
منذ ساعة 2009