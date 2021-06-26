نورة العميري تغازل شيف: "مافي بان كيك إلا أنت"

خالد الظفيري (صدى):
أحدثت الفنانة الكويتية نورة العميري، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو، ظهرت فيه تغازل شيف، يعد لها طبقًا خاصًا.
وأظهر فيديو متداول صوت النجمة الكويتية، دون أن تظهر فيه بصورتها، كانت تصور شيف أجنبي، يعد لها طبقًا لحلوى بان كيك بالنوتيلا مزين بالفواكه والتوت، بينما هي تعلق على شكله وتتغزل فيه بقولها "بان كيك يسوي بان كيك.. والله مافي بان كيك إلا أنت".
وآثار الفيديو انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بمغازلة الشيف، بينما رأي البعض أن حديثها مع الشيف ووصفه بالبان كيك كنوع من الإعجاب بالطبقة الذي أعده لها ولا تقصد مغازلته .