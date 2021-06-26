نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نورة العميري تغازل شيف: "مافي بان كيك إلا أنت"

منذ ساعة
1666
1
نورة العميري تغازل شيف: "مافي بان كيك إلا أنت"

خالد الظفيري (صدى):
أحدثت الفنانة الكويتية نورة العميري، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو، ظهرت فيه تغازل شيف، يعد لها طبقًا خاصًا.

وأظهر فيديو متداول صوت النجمة الكويتية، دون أن تظهر فيه بصورتها، كانت تصور شيف أجنبي، يعد لها طبقًا لحلوى بان كيك بالنوتيلا مزين بالفواكه والتوت، بينما هي تعلق على شكله وتتغزل فيه بقولها "بان كيك يسوي بان كيك.. والله مافي بان كيك إلا أنت".

وآثار الفيديو انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بمغازلة الشيف، بينما رأي البعض أن حديثها مع الشيف ووصفه بالبان كيك كنوع من الإعجاب بالطبقة الذي أعده لها ولا تقصد مغازلته .

شيف
التوت
نورة العميري
بان كيك

التعليقات

ابو صالح
ابو صالح عدد التعليقات : 5
منذ دقيقة
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

أخر الأخبار

الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم
الحج توضح مدى إمكانية في تغيير الباقة بعد إتمام الحجز ودفع الرسوم
منذ 19 دقيقة 1465
صورة نادرة للملك سعود مع ابنته الأميرة فايزة في أثينا
صورة نادرة للملك سعود مع ابنته الأميرة فايزة في أثينا
منذ 24 دقيقة 1635
القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
منذ 29 دقيقة 1729
بالفيديو.. فتاة تروي تفاصيل استدراجها ووقوعها ضحية لحنين حسام
بالفيديو.. فتاة تروي تفاصيل استدراجها ووقوعها ضحية لحنين حسام
منذ 39 دقيقة 778
أطعمة تزيد الطاقة وتخفض السكر في الدم
أطعمة تزيد الطاقة وتخفض السكر في الدم
منذ 49 دقيقة 1717
صورة نادرة لزيارة الملك عبدالعزيز مع أبنائه إلى البحرين
صورة نادرة لزيارة الملك عبدالعزيز مع أبنائه إلى البحرين
منذ 54 دقيقة 1991
بالفيديو.. ضبط أكثر من 5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
بالفيديو.. ضبط أكثر من 5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منذ ساعة 2102
بالفيديو.. قافلة من الإبل تشق مياه البحر في شاطئ "القنع" بالقنفذة
بالفيديو.. قافلة من الإبل تشق مياه البحر في شاطئ "القنع" بالقنفذة
منذ ساعة 2569
سيدة تحكي تفاصيل مروعة لفقدانها لابنتها وزوجها في محرقة الوقود الحوثية بمأرب
سيدة تحكي تفاصيل مروعة لفقدانها لابنتها وزوجها في محرقة الوقود الحوثية بمأرب
منذ ساعة 2023
بالفيديو.. هويدا يوسف: لا أسامح عائلتي وزوجي خانني وعرّضني للإفلاس
بالفيديو.. هويدا يوسف: لا أسامح عائلتي وزوجي خانني وعرّضني للإفلاس
منذ ساعة 1761