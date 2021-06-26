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بالفيديو.. هويدا يوسف: لا أسامح عائلتي وزوجي خانني وعرّضني للإفلاس

منذ ساعة
1761
بالفيديو.. هويدا يوسف: لا أسامح عائلتي وزوجي خانني وعرّضني للإفلاس

دمشق (صدى):
أكدت الفنانة السورية هويدا يوسف على ندمها على وضع ثقتها بالناس حتى أهلها، وأنها ظلمت نفسها بسبب زواجها، موضحة أنها لا تتواصل الآن إلا مع أخيها الكبير وأختها، وطلبت من الله مسامحتهم على كل شي، لكنها لا تسامحهم.

وقالت هويدا يوسف، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "شو القصة" أنها لا تريد الصلح مع عائلتها ويكفيها وجود ابنتها في حياتها، مضيفة: "أكتر شي بيأذي هو أذى القراب منك أما إذا كان الغريب عادي ما بيأثر".

وذكرت الفنانة السورية السبب وراء طلاقها من زوجها السابق، لافتة إلى إن الخيانات المتكررة لها من قبله كانت السبب، حيث حاولت المسامحة أكثر من مرة حتى تحافظ على عائلتها لكن دون فائدة، وبينت أنه قام أيضا باستغلالها ماديا وأخذ ثروتها، وعندما انفصلت عنه كانت على حافة الإفلاس؛ إذ لم يبق معها أي شيء.

وأشارت إلى أنها مستقرة الآن في أربيل بالعراق، وتقوم بالغناء يوميا حتى تستطيع الوقوف من جديد، بينما ابنتها تعيش في سوريا مع صديقتها؛ إذ لا يمكنها البقاء معها؛ كونها تسافر بشكل دائم، مؤكدة إن ابنتها تقدر الأوضاع المادية ولا تطلب طلبات غالية الثمن حتى لا تزيد الضغط على والدتها.

إفلاس
خلافات عائلية
فن ومشاهير
هويدا يوسف

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو صالح
من وقالك انت ان هالاشكال نساء هاذا رجال
ابوراكان٣١٣٢
في مثل هذا التاريخ كان كل أحبابنا ومن نسعد بهم على قيد الحياة كم كانت أيام جميلة تحياتي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا الفرق بين الإسلام والإيمان وتعاليمه ، وبين من هو على غير الإسلام فلا إيمان ولا إيقان بل حياة بهيميه ، بل هم أضل...
محمد
ماهو الا كبش فداء

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