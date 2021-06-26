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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 24 دقيقة
1431
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها مسجدين في كل من منطقتي الباحة وجازان ومسجد واحد في مناطق عسير والشرقية والحدود الشمالية.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
الإجراءات
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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