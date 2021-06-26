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عيادة " المدرب الصحي " لتعزيز صحة الموظفين في " تجمع الرياض الأول "

منذ 11 ساعة
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عيادة " المدرب الصحي " لتعزيز صحة الموظفين في " تجمع الرياض الأول "

سعيد العجل (صدى):
دشن تجمع الرياض الصحي الأول عيادة المدرب الصحي للموظفين في مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وهو أحد برامج الرعاية الوقائية التابعة لنموذج الرعاية الصحية.

وقال د. أنور العنزي -نائب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول لتطوير النظام الصحي- بأن العيادة تعمل على تعليم وتدريب الموظفين خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة على كيفية التعايش مع المرض والمتابعة المستمرة لتحسين حالتهم الصحية والحد من حصول أي مضاعفات لهم، وذلك عن طريق كوادر صحية متخصصة.

وأضاف د. العنزي أن المبادرة تساهم في تسهيل متابعة الموظفين وحفاظهم على صحتهم في مقر عملهم، ويأتي ذلك ضمن خطط "التجمع الأول" الإستراتيجية في حماية وتعزيز صحة الموظف من خلال العديد من المبادرات وتعزيز الوعي والصحة العامة.

الجدير بالذكر أن نظام التحول الصحي يرتكز على تطبيق نموذج الرعاية الجديد والذي يتكون من ستة مسارات رئيسية تشمل جميع مراحل الحياة ابتداء بنموذج الحفاظ على الصحة والوقاية ومرورا بنموذج الولادة الآمنة ونموذج الرعاية المجدولة ونموذج رعاية الأمراض المزمنة ونموذج الرعاية المستعجلة ونموذج المرحلة المتقدمة من الحياة إضافة إلى مسارين داعمين هما الرعاية المتخصصة ومسار التدخل الشامل ، حيث تطبق نماذج الرعاية في جميع مرافق التجمع من مدن طبية ومستشفيات ومراكز صحية بتوجيه وإشراف ومتابعة قسم نموذج الرعاية في التجمع الصحي الأول بالرياض .

مدينة الملك سعود الطبية
تجمع الرياض الصحي
عيادة المدرب الصحي

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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