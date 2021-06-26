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ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق

منذ ساعة
1826
ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق

وكالات (صدى):
يعمل العلماء فى جامعة كامبريدج، على تطوير تقنية من شأنها تقليل أوقات الشحن لأجهزة الكمبيوتر الجوالة والهواتف إلى خمس دقائق أو أقل، وذلك من خلال دراسة المكونات الداخلية لبطاريات الليثيوم أيون لمراقبة حركة الأيونات فى الوقت الفعلي.

وستسمح هذه التقنية منخفضة التكلفة للباحثين بتحديد "حدود السرعة" لشحن البطارية، والتى يمكن استخدامها بعد ذلك لتقليل أوقات الشحن أكثر، فيما يعمل البحث على تعزيز تطوير بطاريات الجيل التالي، والتى تعد ضرورية لفطم البشرية عن إدمانها على الوقود الأحفوري.

وصرح الدكتور أشكاى راو من مختبر كافنديش فى كامبريدج، الذى قاد البحث: "وجدنا أن هناك حدودًا مختلفة للسرعة لبطاريات الليثيوم أيون، اعتمادًا على ما إذا كان يتم شحنها أو تفريغها"، مضيفًا: "عند الشحن، تعتمد السرعة على مدى سرعة مرور أيونات الليثيوم عبر جزيئات المادة الفعالة، وعند التفريغ، تعتمد السرعة على مدى سرعة إدخال الأيونات عند الحواف، وإذا تمكنا من التحكم فى هاتين الآليتين، فسوف تمكن بطاريات الليثيوم أيون من الشحن بشكل أسرع بكثير".

هواتف
تقنية جديدة
ابتكارات
شحن الجوال

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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