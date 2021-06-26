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"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين

منذ 49 دقيقة
1817
"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات التسجيل في منصة "أبشر" لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وقالت إن التسجيل في المنصة، يبدأ بالدخول على بوابة وزارة الداخلية وتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، وتأكيد عملية التسجيل، ومن ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر ومن خلال البنوك السعودية.

وأشارت إلى أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في المنصة بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية المقيم.

المديرية العامة للجوازات
الجوازات
أبشر
مجلس التعاون
خطوات

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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