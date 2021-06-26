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تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

منذ 52 دقيقة
809
تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

القاهرة (صدى):
أكد مصدر طبي، أن حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز الصحية، تشهد تحسنًا نسبيًا؛ حيث تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطئ بعض الشيء.

وأوضح المصدر، أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها، مؤكدًا على التشديد من قبل أهلها على عدم إعلامها بخبر وفاة زوجها، حتى لا يحدث مضاعفات لحالتها الصحية.

وقال أن بناتها دائما ما يتواجدون معاها بشكل مستمر وكذلك أزواجهما، ودائما ما يحرصون على طلب الرعاية الصحية لوالدتهما، وإبعاد أي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية.

 

 

فيروس كورونا
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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