تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

القاهرة (صدى):
أكد مصدر طبي، أن حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز الصحية، تشهد تحسنًا نسبيًا؛ حيث تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطئ بعض الشيء.
وأوضح المصدر، أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها، مؤكدًا على التشديد من قبل أهلها على عدم إعلامها بخبر وفاة زوجها، حتى لا يحدث مضاعفات لحالتها الصحية.
وقال أن بناتها دائما ما يتواجدون معاها بشكل مستمر وكذلك أزواجهما، ودائما ما يحرصون على طلب الرعاية الصحية لوالدتهما، وإبعاد أي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية.