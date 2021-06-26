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بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

منذ 54 دقيقة
1858
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بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

الرياض (صدى):
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل باللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتي تسري على جميع أراضي الغطاء النباتي في المملكة، اعتباراً من أمس الجمعة ويلغى كل ما يتعارض معها.

ومنحت الوزارة، مهلة لا تتجاوز 9 أشهر لممارسي أنشطة مشاتل النباتات غير المحصولية وأنشطة المناحل في أراضي الغطاء النباتي لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وحددت اللائحة أراضي الغطاء النباتي بجميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها، وتشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

وزارة البيئة
مكافحة التصحر
لائحة تنمية الغطاء النباتي

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6886
منذ 4 دقائق
مافيه شيء مستحيل انا أؤمن إيمان راسخ وقوي اننا نستطيع وبكل سهولة القضاء على التصحر وقلب عالمنا إلى عالم مخضر نفس غابات الأمازون الممطرة، قد يستغرب البعض منكم ولكن وارد حدوثه

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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