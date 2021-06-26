نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس

منذ 38 دقيقة
1904
الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس

الرياض (صدى):
توقع عقيل العقيل مختص في الأرصاد الجوية موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس .

وقال المختص أن موسم الغبرة هو نشاط الرياح الشمالية الغربية بما تعرف بنسيم البحر وتحدث في ساعات الظهيرة حيث تتعرض الارض للسخونة بشكل أسرع من البحر مما يؤدي إلى تكون منخفض جوي مع حرارة الأجواء على المنطقة الجافة فتتحرك الرياح الشمالية الغربية وتثير معها الأتربة والغبار على الشريط الساحلي ابتداءا من منطقة مكة المكرمة حتى منطقة جازان وتحدث في ساعات الظهيرة مع اشتداد حرارة الأجواء وتهدأ مع ساعات المساء مع غروب الشمس.

وأضاف العقيل "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع على القطاع الشرقي والمناطق الوسطى من المملكة مع نشاط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية تثير معها الأتربة والغبار على المناطق الشرقية ومن ثم تتحرك حتى المناطق الوسطى وأخيرا على المناطق الجنوبية للمملكة"

وأشار إلى أنه في فترة الليل تميل الأجواء إلى الحرارة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، والأجواء تكون رطبة والحرارة تكون مرتفعة على السواحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، مبينا أن المناطق الجنوبية تتأثر في شهر أغسطس بالرياح الموسمية الدافئة والرطبة التي تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مع حبات البرد على المرتفعات ابتداءا من جازان حتى الباحة وعسير مرورا بالنماص.

الباحة
المملكة
الارصاد
موسم الغبار
شهر أغسطس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 23 دقيقة 1417
الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس
الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في ‎المملكة حتى نهاية أغسطس
منذ 38 دقيقة 1904
تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
منذ 44 دقيقة 746
"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين
"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين
منذ 49 دقيقة 1814
بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
منذ 54 دقيقة 1851
الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج
الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج
منذ 59 دقيقة 2392
ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق
ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق
منذ ساعة 1821
أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا
أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا
منذ ساعة 907
فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان
فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان
منذ ساعة 1713
«شؤون الحرمين» توزع 3000 مظلة على المعتمرين
«شؤون الحرمين» توزع 3000 مظلة على المعتمرين
منذ ساعة 1990