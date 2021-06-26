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الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج

منذ 59 دقيقة
2381
الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج

ماجد محمد (صدى):
اقترب نادي الهلال، من التعاقد مع المهاجم الرأس أخضري ريكاردو جوميز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت مصادر أن مسؤولي الهلال، معجبين للغاية باللاعب الذي ينشط في صفوف نادي الشارقة الإماراتي، ويرغبون في شراء العام المتبقي في عقده، وفقًا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضافت المصادر أن هذه المرة ليست الأولى، الذي يبدي فيها الهلال، اهتمامًا بالتعاقد مع جوميز "29 سنة"، حيث حاول الزعيم، التعاقد معه في صيف 2019، عندما كان يلعب مع بارتيزان بلجراد الصربي.

ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير صحفية، إعجاب جارديم الشديد، بموهبة الجوير "18 سنة"، حيث قرر تصعيده من "الشباب"، إلى الفريق الأول، ليكون خليفة القائد الكبير سلمان الفرج.

وقدم الجوير، مستويات مبهرة مع فريق الشباب بنادي الهلال، خلال موسم 2020-2021، حيث سجل 7 أهداف وصنع 15 هدفًا، في مسابقة الدوري، ويجيد اللعب في مركز "8"، بالإضافة إلى صناعة اللعب، أي أنه يستطيع تعويض كلًا من سلمان الفرج، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي اقترب من الرحيل عن الهلال.

الهلال
سلمان الفرج
جوميز
نجم الشارقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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