الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج

ماجد محمد (صدى):
اقترب نادي الهلال، من التعاقد مع المهاجم الرأس أخضري ريكاردو جوميز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت مصادر أن مسؤولي الهلال، معجبين للغاية باللاعب الذي ينشط في صفوف نادي الشارقة الإماراتي، ويرغبون في شراء العام المتبقي في عقده، وفقًا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
وأضافت المصادر أن هذه المرة ليست الأولى، الذي يبدي فيها الهلال، اهتمامًا بالتعاقد مع جوميز "29 سنة"، حيث حاول الزعيم، التعاقد معه في صيف 2019، عندما كان يلعب مع بارتيزان بلجراد الصربي.
ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير صحفية، إعجاب جارديم الشديد، بموهبة الجوير "18 سنة"، حيث قرر تصعيده من "الشباب"، إلى الفريق الأول، ليكون خليفة القائد الكبير سلمان الفرج.
وقدم الجوير، مستويات مبهرة مع فريق الشباب بنادي الهلال، خلال موسم 2020-2021، حيث سجل 7 أهداف وصنع 15 هدفًا، في مسابقة الدوري، ويجيد اللعب في مركز "8"، بالإضافة إلى صناعة اللعب، أي أنه يستطيع تعويض كلًا من سلمان الفرج، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي اقترب من الرحيل عن الهلال.