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فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان

منذ ساعة
1749
فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي، عن فوائد للنشاط البدني على جسد الإنسان، التي تؤثر بشكل إيجابي على كافة أجهزة الجسم ومنها القلب والجهاز التنفسي وتعمل على تحسين المزاج والعظام والحد من مخاطر السكري وضغط الدم والسرطانات.

وتتمثل فوائد النشاط البدني في: تحسين اللياقة العضلية ولياقة القلب والجهاز التنفسي، تحسين صحة العظام والصحة الوظيفية، تحسين الصحة العقلية والمزاج، كما يساعد في الإقلاع عن التدخين، ومهم لتوازن الجسم والحفاظ على وزن صحي، والحد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويعد من بين فوائد النشاط البدني الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، والحد من مخاطر الإصابة بداء السكري ومختلف أنواع السرطانات، والحد من مخاطر السقوط والإصابة بكسور الورك والفقرات.

وأوضح الضمان الصحي، أن النشاط البدني هو النشاط الذي تتحرك فيه العضلات الكبيرة الموجودة بالجسم مثل عضلات الذراعين والساقين، ويقوم هذا النشاط بتعزيز وتحسين قوة العضلات وزيادة قدرتها على التحمل.

ويساعد على جعل العظام قوية مثل عظام القدمين والساقين، إلى جانب المساعدة على تحللين مرونة العضلات والمفاصل المحيطة بها والمحافظة عليها والقدرة على تحريك المفاصل بكفاءتها الكاملة.

مجلس الضمان الصحي
النشاط البدني
جسد الإنسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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