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أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا

منذ ساعة
962
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أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا

لندن (صدى):
أقدمت سيدة في لندن على طعن ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات حتى الموت، بعد أن شعرت بالقلق من أن الفتاة الصغيرة لا تستطيع العيش بدونها إذا ماتت بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

تفصيلا، حاولت أم تدعي"سوثا سيفانانثام" وتبلغ من العمر 36 سنة ، أن تطعن نفسها بعد أن طعنت ابنتها "ساياجي سيفانانثام"15 مرة في غرفة النوم داخل شقتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فقد كانت الأم تشكو من أمراض غامضة منذ ما يقرب من عام ويعتقد زوجها أن الخوف من إصابتها بالفيروس وقيود الإغلاق دفعتها إلى حافة الهاوية

وقال زوجها "في الليلة التي سبقت الحادث ، سألت زوجها بالتحديد عما إذا كان سيعتني بالأطفال في حالة وفاتها"، في صباح يوم الحادث طلبت من زوجها عدم الذهاب إلى العمل ، لكنه أوضح أنه مضطر للذهاب وترك المتهم في المنزل.

لندن
أم
فيروس كورونا
طعنة

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6889
منذ 19 دقيقة
سفيهه خبله ايهب يوجهها

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده

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