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بالفيديو.. زينة عماد تكشف تفاصيل حياتها بعد الغناء على مسرح «جدة سوبر دوم»

منذ 27 دقيقة
641
بالفيديو.. زينة عماد تكشف تفاصيل حياتها بعد الغناء على مسرح «جدة سوبر دوم»

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة الشابة زينة عماد التي شاركت الفنان المصري محمد حماقي الغناء على مسرح "جدة سوبر دوم" ليلة أمس الجمعة.

وأوضحت زينة عماد ابنة محافظة القطيف، أنها بدأت منذ الطفولة في ممارسة موهبتها للغناء حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية وكانت الصوت الرسمي في جميع المحافل المدرسية، لافتة إلى أن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي كان البداية الرسمية لها، بحسب قناة "العربية" .

وحصلت الفتاة على دعم خاص من عائلتها لتطرق باب الأغاني الخاصة لاسيما حفلات الزفاف التي أوصلتها لشريحة مهمة من الجمهور في المنطقة الشرقية في بداياتها؛ مؤكدة أن تشجيع الناس وحبهم للموضوع يشجع الأهل ويجعلهم ينظرون لهن بشكل آخر، فيما شاركت في عدة محافل بالمنطقة الشرقية أبرزها حفلات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

القطيف
المنطقة الشرقية
الغناء
محمد حماقي
جدة سوبر دوم
زينة عماد

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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حسافة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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