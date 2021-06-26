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رئيسة مجلس الطفولة بشؤون الأسرة : 65٪ من الأسر بالمملكة لا تملك مكتبة منزلية

منذ 32 دقيقة
1580
رئيسة مجلس الطفولة بشؤون الأسرة : 65٪ من الأسر بالمملكة لا تملك مكتبة منزلية

علي القحطاني (صدى):
قالت الدكتورة شيرين العوفي رئيسة مجلس الطفولة بمجلس شؤون الأسرة أن وجود مكتبة في المنزل يدل على الاهتمام بالقراءة وهي الوسيلة الأساسية للتطوير الشخصي لتنمية الفكر وتنقل التراث الأدبي والفكري والتاريخي بين الأجيال

وأوضحت العوفي أنه يمكن أن تتوفر المكتبة بأشكال عديدة فيمكن أن تكون إلكترونية أو تخصيص زاوية في المنزل لوضع الكتب، فالمكتبة تساعد في تطوير الذات وتعتب أداة لتشكيل وعي وثقافة الأسرة .

وأضافت العوفي أن 35% من الأسر تمتلك مكتبة منزلية وتعتبر الرياض الاعلي امتلاكا للمكتبات ، مشيرة إلى أن العزوف عن اقتناء المكتبة المنزلية يشكل ضعف المخزون المعرفي للأسرة.

وأكدت على ضرورة أن تكون الأسرة قدوة لأبنائها في تعزيز مفهوم القراءة بتخصيص وقت لقرءاة الكتب، كما يمكن وضع مكتبة صغيرة في غرفة كل طفل.

الأسر
مكتبة إلكترونية
مكتبة منزلية
مجلس الطفولة

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د محمد ماجد بخش
شرم الشيخ
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
حسافة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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