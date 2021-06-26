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بالصور.. «المسند»:‏ نظم الضغط الجوي السطحي تربك آلية رياح البوارح الشمالية

منذ 43 دقيقة
1770
بالصور.. «المسند»:‏ نظم الضغط الجوي السطحي تربك آلية رياح البوارح الشمالية

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن ‏نظم الضغط الجوي السطحي تربك آلية رياح البوارح الشمالية الجافة والمثيرة للغبار من يوم غد حتى الجمعة؛ حيث تختفي رياح البوارح لصالح جهات جغرافية أخرى ومنها الشرقية البحرية الرطبة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم متوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية البحرية الرطبة والمثيرة للغبار على أجزاء من غرب منطقة مكة المكرمة، لافتًا إلى أنه ‏لا زالت الفرصة مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات عسير، وربما الباحة وجازان.

وعلى جانب آخر، ‏كشف "المسند" عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ‏فضلًا عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

الشرقية
الطقس
درجات الحرارة
رياح البوارح
عبدالله المسند
الضغط الجوي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلاح من الله

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