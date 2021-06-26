تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
هدوء ليل الرياض الأنيق أمام المصمك المهيب
منذ ساعة
964
واتساب
فيسبوك
تويتر
الرياض
المصمك
خبر في صورة
صورة معبرة
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين
غييييوووورررر
حسبي الله على الي كان السبب في هذا الانفلات
أبو عبدالله الحربي
واجب وطني ومن لم يدافع عن بلدة فهو خائن واخس واحقرا بلد النور لي مين غيرك يابلدي يلي يلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
غييييوووورررر
اكبر مصيبة المجاهرة بالمعاصي والاكبر منها ان تكون جهه رسميه تجمع الناس على المنكر
¥ ولد نجد ¥
جزاه الله خير الله يعوض بخير من عنده
أخر الأخبار
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 23 دقيقة
1406
الأرصاد: موسم "الغبار" يبدأ على 4 مناطق في المملكة حتى نهاية أغسطس
منذ 38 دقيقة
1895
تطورات إيجابية في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
منذ 43 دقيقة
743
"الجوازات" توضح خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون والتابعون للمقيمين
منذ 49 دقيقة
1805
بالفيديو.. «البيئة» تبدأ تنفيذ لائحة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
منذ 54 دقيقة
1848
الهلال يقترب من ضم نجم الشارقة ويعثر على بديل سلمان الفرج
منذ 58 دقيقة
2367
ابتكار تقنية جديدة لشحن الجوال في 5 دقائق
منذ ساعة
1816
أم تطعن ابنتها 15 طعنة حتى الموت خوفا من كورونا
منذ ساعة
907
فوائد النشاط البدني على جسد الإنسان
منذ ساعة
1701
«شؤون الحرمين» توزع 3000 مظلة على المعتمرين
منذ ساعة
1987