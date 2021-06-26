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بالفيديو.. قصة مبتعث توصل لأداة تقيس فرضيات الكوارث لتكوّن جو يتفاعل معه الكادر الصحي

منذ 53 دقيقة
1749
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بالفيديو.. قصة مبتعث توصل لأداة تقيس فرضيات الكوارث لتكوّن جو يتفاعل معه الكادر الصحي

الرياض (صدى):
اختار المؤتمر الدولي المبتعث السعودي في أستراليا ماجد العنزي متحدثا لإدارة الكوارث، بعدما توصل إلى أداة تقيس فرضيات الكوارث لتكوّن جو يتفاعل معه الكادر الصحي.

وتقدم ماجد العنزي بالشكر إلى قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لدعمه لأبناء الوطن، لافتًا إلى أن الأداة التي ابتكرها تقوم بجمع البيانات بطرق علمية بعيدة عن التأويل، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأوضح أن الهدف من ذلك هو الوقوف على مدى كفاءة الفرضيات التي من خلالها نقوم بالاستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة فضلًا عن إعداد الكوادر الصحية ورفع جاهزيتنا لمواجهة هذه الكوارث؛ مؤكدًا أن جميع الدول المتقدمة لا يمكنها التنبؤ بالكوارث، ولكن يمكن رفع جاهزيتنا عن طريق المحاكاة والفرضيات.

مبتعث
أستراليا
الكادر الصحي
ابتكارات
فرضيات الكوارث

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14045
منذ 6 دقائق
مخالف للنشر

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلاح من الله

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