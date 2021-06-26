شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام.
وأوضحت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل/ شريك أعمال الموارد البشرية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
– مشرف أول الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الكهرباء، أو أي مجال ذي الصلة.
– ممثل خدمة العملاء (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، تقنية المعلومات).
وأضافت شركة التصنيع أنه يمكن معرفة شروط الوظائف المُعلنة، والتقديم عبر موقع الشركة .