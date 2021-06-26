نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

منذ 16 دقيقة
1284
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام.

وأوضحت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل/ شريك أعمال الموارد البشرية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– مشرف أول الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الكهرباء، أو أي مجال ذي الصلة.

– ممثل خدمة العملاء (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، تقنية المعلومات).

وأضافت شركة التصنيع أنه يمكن معرفة شروط الوظائف المُعلنة، والتقديم عبر موقع الشركة .

الموارد البشرية
البكالوريوس
شركة «التصنيع»
وظائف إدارية وهندسية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // يمدح السوق من ربح به ..
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..

أخر الأخبار

شاب يهدد طليقته ويبتزها بصور خاصة أثناء زواجهما
شاب يهدد طليقته ويبتزها بصور خاصة أثناء زواجهما
منذ 11 دقيقة 321
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ 16 دقيقة 1284
أخشى من بناء موظف جيد
أخشى من بناء موظف جيد
منذ 30 دقيقة 352
بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل
بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل
منذ 36 دقيقة 1541
مزايا جديدة لمستخدمي واتساب عبر أندرويد
مزايا جديدة لمستخدمي واتساب عبر أندرويد
منذ 41 دقيقة 1568
عجباً لأمر المؤمن
عجباً لأمر المؤمن
منذ 46 دقيقة 290
مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح
مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح
منذ 50 دقيقة 699
«السديس»: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني وواجب وطني
«السديس»: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني وواجب وطني
منذ ساعة 1529
مواصفات وأسعار ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021
مواصفات وأسعار ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021
منذ ساعة 1494
فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة
فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة
منذ ساعة 1478