نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواصفات وأسعار ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021

منذ ساعة
1539
مواصفات وأسعار ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خطفت فئة الهاتشباك جماهيرية الأنظار داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى هيكليها الصغير نسبيًا، و امكانياتها الداخلية و الخارجية، و التي تقدم بحسب التصميم الخاص بكل صانع.

واستطاعت هذه السيارات أن تنافس بقوة وسط فئة الشباب، لتمتعها بالعديد من المقاومات، وسلط تقرير الضوء على ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021 داخل المملكة وهم

– الفا روميو جوليتا موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما تحتوي على محرك بسعة 1800 سي سي، بقوة 235 حصان، و 340 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

ويبلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SUPER 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 110 الاف ريال، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 1800 سي سي بسعر 143 الف ريال.

– فولكس فاجن شيروكو موديل 2021

تنتمي السيارة إلى فئة الهاتشباك وهي مزودة بمحرك بسعة 2000 سي سي، بقوة 211 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 238 كيلومتر في الساعة، وتبلغ أسعار الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TSI 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 242,550 ريال، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل STANDARD 2021محرك 2000 سي سي بسعر 242,550 ريال، والفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 293,700 ريال.

– فيات 500 موديل 2021

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 100 حصان، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/متر، مع سرعة قصوة تصل لـ 182 كيلومتر في الساعة، و تنتقل السرعة للعجلات بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، ويبلغ سعر الفئة الأولى HATCH POP موديل 2021 ، 70.400 ريال، والفئة الثانية HATCH LOUNGE موديل 2021 بسعر 86.900 ريال، والفئة الثالثة CONVERTIBLE POP موديل 2021 بسعر 94.490 ريال.

– سوزوكي سويفت موديل 2021

تزود السيارة بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 82 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 160 كيلومتر في الساعة، حيث تنطلق من نقطة الثبات حتى تصل إلى 100 كم خلال 12.6 ثانية، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كم، و يبلغ سعر الفئة الأولى موديل 2021 GL محرك 1200 سي سي بسعر 64.034 ريال، والفئة الثانية موديل 2021 GLX محرك 1200 سي سي بسعر 66.344 ريال.

– ميني كوبر هاتش موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 136 حصان، و 219 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 7 سرعات، بالإضافة إلى نسخة اخرى بمحرك 2000 سي سي يستطيع لأن ينتج قوة تتراوح بين 192 إلى 231 حصان، و عزم دوران من 280 إلى 350 نيوتن/متر، و يبلغ سعر الفئة الأولى محرك 1500 سي سي بسعر 154 ألف ريال، والفئة الثانية محرك 1500 سي سي بسعر 159.500 ريال، والفئة الثالثة محرك 2000 سي سي بسعر 181.500 ريال، والفئة الرابعة محرك 2000 سي سي بسعر 192.500 ريال.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // يمدح السوق من ربح به ..
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
عبدالله الناصر / حائل
الحزب الديمقراطي العنصري المتزمت يتسلق على بايدون ويضعه في الواجهة حتى ولو كان مخرف ودائم النسيان وفاقد الاهليه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صادها صياد الضباااع ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ، وارسلوهم لـ ابو رقبه ريسهم ..

أخر الأخبار

شاب يهدد طليقته ويبتزها بصور خاصة أثناء زواجهما
شاب يهدد طليقته ويبتزها بصور خاصة أثناء زواجهما
منذ 19 دقيقة 543
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
منذ 25 دقيقة 1376
أخشى من بناء موظف جيد
أخشى من بناء موظف جيد
منذ 39 دقيقة 376
بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل
بالصور.. «فلكية جدة»: سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل
منذ 44 دقيقة 1588
مزايا جديدة لمستخدمي واتساب عبر أندرويد
مزايا جديدة لمستخدمي واتساب عبر أندرويد
منذ 49 دقيقة 1612
عجباً لأمر المؤمن
عجباً لأمر المؤمن
منذ 55 دقيقة 299
مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح
مستشفى أمريكي يرفض علاج انتصار الشراح
منذ 59 دقيقة 733
«السديس»: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني وواجب وطني
«السديس»: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني وواجب وطني
منذ ساعة 1547
مواصفات وأسعار ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021
مواصفات وأسعار ابرز 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021
منذ ساعة 1539
فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة
فوائد زيت الزعفران للصحة والشعر والبشرة
منذ ساعة 1482